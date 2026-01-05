İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, 2025 yılı yerel ve genel değerlendirme toplantısında, Bursa'nın ulaşım, altyapı, çevre ve kentsel dönüşümdeki kronik sorunlarını gündeme taşıdı. İl Başkanı İsmail Kaya, 'Bursa sahipsiz değil, sorumluluk almaktan geri durmuyoruz' dedi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, '2025 Yılı Yerel ve Genel Değerlendirme Toplantısı'nda, Bursa'nın yerel yönetim performansını ve ülke gündemini masaya yatırdı.

Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı İsmail Kaya, Bursa'nın sanayi, tarım ve ihracat gücü olmasına rağmen hak ettiği yatırımları alamadığını, çevre sorunları, altyapı ve ulaşım problemlerinin kronikleştiğini söyledi. Başkan Kaya, 'Bursa sahipsiz değildir. Milletvekillerimiz Ankara'da Bursa'nın sesi ve vicdanı olmaya kararlılıkla devam ediyor. Bizler günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Bursa için, Türkiye için sorumluluk almaktan geri durmuyoruz' ifadelerini kullandı.

ULAŞIM KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Toplantıda özellikle ulaşımın Bursa'daki iki boyutunu vurgulayan Kaya, şehir içi ulaşım ve şehirlerarası bağlantılara dikkati çekti.

Başkan Kaya, hızlı tren projesi ve Yenişehir Havalimanı'ndaki hizmet eksikliklerini eleştirerek, 'Koskoca kentin ulaşımı dün de arap saçıyken, bugün de arap saçıdır. Sabahın erken saatlerinde dahi ulaşım bir çileye dönüşmüş durumda' dedi. Kaya, ayrıca metro, metrobüs ve finiküler projelerinin söz verilen sürelerde tamamlanmadığını da belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE SORUNLARI

Bu arada deprem riskine karşı kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığı vurgulanan toplantıda, Bursa'nın büyük bölümlerinin risk altında olduğu belirtildi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın halen güncellenmemiş olmasına dikkat çekerek, plansız kentsel dönüşümün ve imarda hukuksuzlukların sürdüğünü söyledi. Hava kirliliği ve sanayi bölgelerindeki çevre sorunlarının da ele alındığı değerlendirme toplantısında Başkan Kaya, 'Hava kirliliğinin çözümü vatandaşa maske dağıtmak değildir. Çözüm, kirleten kaynakları tespit etmek ve caydırıcı önlemler almaktır. Bu anlayışla devam edildiği sürece, billboardları süsleyen 'Gülümseyin Bursa'dasınız' sloganının yerini 'Bursa'da hava kirliliği uyarısı' tabelalarının alması kaçınılmazdır' diye konuştu.

İYİ PARTİ'NİN BURSA'DAKİ ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

Toplantıda konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise, Bursa'nın ve Bursalının menfaatinin, kamunun menfaati olduğunu öne sürerek, bugüne kadar yapılmayanların hesabının sorulması gerektiğini söyledi. Kendisinin 2025 yılında TBMM'de Bursa'ya ilişkin 205 soru önergesi, 11 araştırma önergesi, 75 genel kurul konuşması, 21 komisyon konuşması ve 4 kanun teklifi verdiğini anımsatan Milletvekili Türkoğlu, parti rozetini bir kenara bırakarak Bursa'nın genel menfaatleri için mücadelelerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.