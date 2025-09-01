İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli itfaiye çavuşu Bahar Akdağ, crossfit yarışmalarında elde ettiği başarılı derecelerle en büyük hedefi olan Avrupa yarışlarının kapısını araladıİZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çamdibi İtfaiye Grubu’nda görevli itfaiye çavuşu 31 yaşındaki Bahar Akdağ, mesleki başarılarının yanı sıra crossfit sporunda elde ettiği derecelerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye çapında katıldığı 10 yarışmanın dokuzunda dereceye giren genç sporcu, uzun zamandır kurduğu Avrupa’da yarışma hayaline de adım adım yaklaştı. Akdağ, 5-6-7 Eylül 2025 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta düzenlenecek en prestijli yarışmalardan Belgrad Games’e katılarak 40 kadın sporcu ile yarışacak.

ANTRENMANLARINI İTFAİYE GARAJINDA YAPTI

Yaz ayları boyunca yangınlarla mücadele eden itfaiye personeli, fiziksel dayanıklılık gerektiren mesleğini daha iyi yapabilmek için beş yıl önce sporculara hız, dayanıklılık ve çeviklik gibi farklı fonksiyonlar kazandıran crossfite yöneldi. Mesleği için başladığı bu spor, zamanla profesyonelleşmesini sağladı. Haftanın altı günü, günde üç saat antrenman yapan Akdağ, spor salonuna gidemediği zamanlarda antrenmanlarını çalıştığı itfaiye garajında yaptı.

10 YARIŞMANIN DOKUZUNDAN DERECE İLE DÖNDÜ

Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Bahar Akdağ, “Türkiye’de şu ana kadar 10 yarışmaya katıldım. Bunların beşinde birincilik elde ederken, yedisinde de dereceye girdim. İlk defa Avrupa’da bir yarışmaya katılacağım. Elemeleri geçtim. Yarışma anlamında çıkabileceğim en yüksek kategori burası. Çok heyecanlıyım” dedi.

“MESLEĞİMİ DAHA İYİ YAPMAK İÇİN CROSSFİTE YÖNELDİM”

Spor salonunda antrenman yapamadığı zamanlarda itfaiye garajında çalıştığını anlatan Akdağ, şunları söyledi: “Şu ana kadar girdiğim yarışmalarda aldığım dereceler, benim bu spora devam etmemi sağladı. Böyle başarılar elde etmeseydim, devam etmezdim. Ama art arda başarı gelince, bunun tesadüf olmadığını, disiplinli ve çok çalışmanın sonucu olduğunu anladım. Yeteneğimin de farkına vardım. Haftanın altı günü neredeyse üç saate yakın antrenman yapıyorum. Ruh halim veya bedensel yorgunluğum ne olursa olsun çalışmayı hiç bırakmadım. Tüm bahaneleri yok sayıp, antrenmanlarımı yaptım. Mesleğimi çok seviyorum. Bu spora da mesleğimi daha iyi yapabilmek için başladım. İtfaiye benim crossfite başlama sebebim. Her zaman itfaiye ve itfaiyecilik benim için bir numarada. Crossfitin mesleğime faydalı olacağını, fiziksel güç anlamında beni güçlendireceğini bildiğim için başladım. Yaz ayları boyunca orman yangınları ile mücadele ettik. Bu mücadelede fiziksel güç çok önemli. Sahada işimi sağlıklı şekilde yapmamı bu spora borçluyum.”

HAYALLERİNİN ÖTESİNE GEÇTİ

Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Bahar Akdağ, “Yurt dışında ve alt kategorilerde hiç yarışmadım. Direkt en üst kategoride yarışacağım. Herkesin her şeyi en iyi yaptığı kategori. Çok heyecanlıyım. Amerika’da yarışan en iyi sporculardan bazıları da bu yarışmada rakibim olacak. Beş yıldır crossfit yapıyorum. Motive olmak ve eksikliklerimi tamamlamak için crossfit games izliyordum. Yarışırken izlediğim ve hayran olduğum o atletlerden bazıları ile Belgrad’ta yarışacağım. Şimdiden bunun heyecanını yaşıyorum” dedi.

ELLERİ NASIR TUTTU

Yoğun çalışma temposu nedeniyle ellerinin nasır tuttuğunu aktaran Bahar Akdağ, “Yaptığımız jimnastik hareketleri nedeniyle ellerimde nasır oluştu. Bu ellerde çok büyük büyük emek var. Bu nasırlar verdiğim emeğin göstergesi aslında. Çalışmalarımda bana destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, itfaiye müdürlerine, meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma ayrıca çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

CROSSFİT NEDİR?

Crossfit fitness antrenmanlarının bir türüdür. Çeviklik, kas gelişimi, kuvvet ve genel dayanıklılığı sağlayan temel güç ve kondisyon programıdır. Sürekli değişen, yüksek yoğunluklu ve fonksiyonel antrenman metodu anlamını taşımaktadır. Bu antrenmanlar halter kaldırma, vücut ağırlığı egzersizleri, sprintler ve diğer yüksek yoğunluklu kardiyo egzersizleri gibi çoklu egzersizleri içerir.