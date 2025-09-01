Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası Kars’ta yapıldı. Bostanlıspor 3 sporcusu ile katıldığı şampiyonada 2 madalya aldı.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin 81 ilinden 500’ün üzerinde sporcunun katıldığı şampiyonaya İzmir’den erkeklerde katılan tek takım olma özelliğini de taşıyan Bostanlıspor 3 sporcusundan ikisini kürsüye çıkardı.

Şampiyonaya büyük ümitlerle Tayland’a bir aylık kamp ile hazırlanan Nihat Mert Uyanıker, 32 kiloda kendisinden 2 yaş büyük ve kilosunda şampiyon olan sporcuyu kurada çekince ilk turda kürsü şansını kaybetti.

38 kiloda Göktuğ Sarımsaklı ilk turları rahat geçti, çeyrek ve yarı final sonrası finale kaldı ancak finalde de tecrübesizliğin kurbanı olarak Gaziantepli rakibine yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

51 kiloda Doruk Ateş ilk turlardan sonra çeyrek finali de kazanıp final şansını güçlendirmesine karşın yarı finalde yenildi, 3. olarak kürsüye çıktı.

Bostanlıspor antrenörü Aytaç Uyanıker, İzmir’İ ve Bostanlıspor’u başarıyla temsil ettiklerini belirterek, “kurada biraz daha şanslı olsaydık hem adet üç hem de renkleri altın olurdu. İlk kez katıldığımız ve İzmiri tek başına temsil ettiğimiz bu şampiyonada önemli tecrübeler edindik.

Ayrıca Kars’ın güzelliklerini de doya doya gezdik” dedi.