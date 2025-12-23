İSU Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Irak'tan gelen teknik ve idari heyeti ağırlayarak su ve atık su yönetimindeki örnek uygulamalarını paylaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'de su ve atık su yönetimi alanında hayata geçirdiği öncü uygulamalarla ulusal ve uluslararası ölçekte örnek gösterilen İSU Genel Müdürlüğü, Irak'tan gelen teknik ve idari heyeti Kocaeli'de ağırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen teknik gezi programı, iyi uygulamaların paylaşılması ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Programa, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Hukuku ve Politikası Daire Başkanı Fatih Türkmendağ ile birlikte; Kerkük Vilayeti Su Müdürlüğü, Irak Su Genel Müdürlüğü, Irak Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, Bağdat Kanalizasyon ve Bağdat Su İdareleri ile Yeni Bağdat ve Birinci Sadr Belediyelerinde görev yapan üst düzey yöneticiler, başmühendisler ve uzmanlardan oluşan geniş bir heyet katıldı.

SU YÖNETİMİ VE ALTYAPI SUNUMLARI YAPILDI

İSU Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında; su yönetimi, altyapı planlaması ve sürdürülebilirlik konularında kapsamlı sunumlar yapıldı. İSU'nun entegre su yönetimi yaklaşımı ve uzun yıllara dayanan tecrübesi, alanında uzman daire başkanları tarafından detaylarıyla aktarıldı.

Heyet, sunumların ardından SCADA Merkezi'ni ziyaret ederek içme suyu şebeke yönetimi, DMA yapısı, isale hatları ve uzaktan izleme-kontrol sistemleri hakkında teknik bilgi aldı. İSU'nun dijital altyapısı ve akıllı su yönetimi uygulamaları, katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Teknik program kapsamında İzmit Su A.Ş. (İSAŞ) ziyaret edilerek içme suyu arıtma süreçleri yerinde incelendi. Başiskele Kullar Atık Su Arıtma Tesisi ziyaretinde ise çevreye duyarlı arıtma uygulamaları, enerji verimliliği çalışmaları ve arıtılmış suların yeniden kullanım alanları heyete tanıtıldı. Ayrıca İSU Merkez Laboratuvarı'nda; içme suyu, atık su, yüzey ve yer altı suları ile arıtma tesislerine ait numuneler üzerinde gerçekleştirilen fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.