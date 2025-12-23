Düzce'de yeni açılan Kuzey Çevre Yolu üzerinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 3 çocuk yaralandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kaza alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 TM 072 plakalı kamyon ile Gürkan P. yönetimindeki 34 DY 2692 plakalı otomobilin çarpışmasıyla yaşandı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içerisinde bulunan Selma P., Edanur P. ve Sera P. isimli çocuklar yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, tedbir amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.