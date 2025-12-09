Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Karadeniz Limanlarının sürdürülebilirliği için uluslararası proje başlattı. 'Karadeniz Ülkeleri İçin Mavi Liman İndeksi' projesi, BTÜ yürütücülüğünde Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilirken, bölge limanlarının çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği hedeflendi.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi'nin (BTÜ) yürütücülüğünde geliştirilen 'Karadeniz Ülkeleri İçin Mavi Liman İndeksi (Blue Port Index for BSEC Countries)' projesinin açılış toplantısı Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirildi.

Toplantıya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Büyükelçi Merve Kavakçı, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, proje ortakları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRECİ DENİZCİLİK ÖNCELİKLİ

Açılışta konuşan Büyükelçi Merve Kavakçı, KEİ'nin bilim, teknoloji, çevre, enerji ve tarım gibi alanlarda destek verdiğini belirterek, BTÜ'nün yürüttüğü projenin Karadeniz limanlarının sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Kavakçı, Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan'dan seçilen üç limanın inceleneceği projede, karbonsuz ulaşım, emisyon azaltımı ve alternatif yakıt kullanımı gibi önceliklerin yer aldığını vurguladı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projenin BTÜ'nün marka değerine katkı sağlayacağını ve Karadeniz havzasında rekabetçi ve sürdürülebilir limanlar için zemin oluşturacağını söyledi. Proje, Mavi Liman İndeksi aracılığıyla limanların çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise projenin Bursa, BTÜ ve Karadeniz ülkelerine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, KEİ tarafından kabul edilen Türkiye'deki ilk projede yer almaktan duyduğu gururu paylaştı.

ULUSLARARASI ORTAKLI ÇALIŞMA

BTÜ koordinatörlüğünde yürütülen projede Bulgaristan Burgas Free Üniversitesi ve Gürcistan Tourism Enstitüsü ortak olarak yer alıyor. Proje ekibi; Denizcilik Fakültesi öğretim üyeleri ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden oluşuyor. Çalışma, Karadeniz limanlarını çevresel sürdürülebilirlik, altyapı ve dijitalleşme kriterleri açısından karşılaştırarak, bölgesel kalkınmayı destekleyecek politika önerilerinin bilimsel temelini oluşturmayı hedefliyor.