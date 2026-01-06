2026 kültür sanat sezonuna iddialı bir giriş yapan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Ocak ayında tiyatrodan konsere, çocuk oyunlarından dans gösterilerine uzanan zengin bir programla sanatseverleri ağırlıyor. Usta oyuncuların sahne aldığı oyunlar ve ücretsiz etkinlikler izleyicilerden tam not alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - 2026 kültür sanat etkinliklerine iddialı giriş yapan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde (BAKSM) bu ay, tiyatrodan konser ve çocuk etkinliklerine uzanan dopdolu bir etkinlik programı yer alacak. Beylikdüzü Sahnesi, 3 Ocak'ta Merve Sevi ve Barbaros Uzunöner'in oynadığı 'Boşanma Teklifi' yetişkin tiyatrosu ve 4 Ocak'ta 'Fındıkkıran Balesi' adlı dans gösterisi ile perdelerini açtı. Sezona güçlü kültür sanat etkinlikleriyle başlayan Beylikdüzü Belediyesi, izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL OYUNLAR

Çocuklar, eğitici, öğretici ve eğlenceli oyunlarla bu ay da unutulmadı. Ocak ayı boyunca 'Floyd Usta'nın Düşler Atölyesi', 'Küçük Kara Balık', 'Hayalbaz Kaşifler' ve 'Kadife Tavşan' çocuklarla buluşacak. Ayın son haftasında ise ücretsiz olarak sahnelenecek olan Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının 'Muhabbet-i Cevval' adlı doğaçlama tiyatro gösterisi ile Eti Çocuk Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Bir Bilmecem Var Çocuklar' adlı tiyatro, çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

YETİŞKİN TİYATROLARI VE ÜCRETSİZ OYUNLAR BAKSM SAHNESİNDE

Beylikdüzü Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında yetişkin tiyatrolarında da usta oyuncuları bir araya getiriyor. 7 Ocak'ta Aslıhan Malbora ve Mert Turak'ın rol aldığı 'Eşyanın Tabiatı' ile başlayan program; 15 Ocak'ta Kerem Atabeyoğlu ve Almila Atabeyoğlu'nun 'Günebakan Cam Kırıkları', 20 Ocak'ta Güven Kıraç, Levent Ülgen, Erkan Can ve Bahtiyar Engin'in sahne aldığı 'Alevli Günler', 22 Ocak'ta Suna Keskin ve Melek Baykal'ı buluşturan 'Ahududu', 23 Ocak'ta edebiyat uyarlaması olan Barbaros Uzunöner, Merve Sevi'nin 'Kürk Mantolu Madonna', 27 Ocak'ta Armağan Çağlayan'ın başrolünde yer aldığı 'Seyfi Bey', 28 Ocak'ta 'Mutlu Aile Tablosu', 29 Ocak'ta ise 'Şirreti Evcilleştirmek' adlı oyunlar izleyicilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca Beylikdüzü Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının 10 Ocak'ta sahneleyeceği Ben Anadolu ile 24 Ocak'ta sahnelenecek Ayı ve Bir Evlenme Teklifi adlı oyunlar, ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşacak.

KONSERLER İLE ORTAM ISINACAK

Beylikdüzü Sahnesi'nde müzikseverleri, Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan özel konserler bekliyor. Ayın ilk konserinde, 6 Ocak'ta Bizimkent Türk Müziği Topluluğu, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini ücretsiz olarak seslendirecek. 9 Ocak'ta Beylikdüzü Cumhuriyet Korosu, 'Yeni Yıla Merhaba' konseriyle yeni yıl coşkusunu müzikle taçlandıracak. 11 Ocak'ta Atatürkçü Düşünce Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'nun sahne alacağı 'Sazın Telinden Sözün Özünden' konseri ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak. 14 Ocak'ta halk müziğinin güçlü yorumcularından Nurettin Rençber, türküleriyle BAKSM sahnesinde yer alacak. 18 Ocak'ta Beylikdüzü Musiki Derneği'nin 'Hicaz Faslı ve Solo' konseri, 21 Ocak'ta ise Yeşilkent Türk Sanat Müziği Korosu'nun 'Hicaz Faslı ve Zeki Müren Şarkıları' konseri ücretsiz olarak izlenebilecek.