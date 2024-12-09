İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yenilikçi ve kapsayıcı akıllı şehir uygulaması ‘Dijital İkiz Projesi’, USTDA’dan 2 milyon dolarlık hibe almaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yenilikçi ve kapsayıcı akıllı şehir uygulaması “Dijital İkiz Projesi”, Birleşik Devletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı’ndan (USTDA) 2 milyon Amerikan Doları tutarında hibe almaya hak kazandı.

İBB ve USTDA arasında protokol imzalanması anına, Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD Başkonsolos Yardımcısı Fleur Cowan, İBB Teknoloji Grup Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner ile kurum bürokratları tanıklık etti.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, USTDA desteğiyle hayata geçecek olan proje, sadece İstanbul'umuzun değil, tüm dünya şehirlerinin karşı karşıya olduğu afet yönetimi zorluklarına gerçekten yenilikçi bir yaklaşım sunduğunu söyledi. İmamoğlu, bu platformun gerçek zamanlı veri analizi, simülasyon ve yapay zeka destekli süreç yönetimiyle, afet anında hızlı müdahaleyi mümkün kılarken, afet sonrasındaki iyileşme sürecini de insan odaklı bir şekilde hızlandıracağını söyledi.

Hatırlanacağı gibi, Dijital İkiz Projesi, dünya genelinde iki kez birincilikle ödüllendirilmişti.