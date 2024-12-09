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Hatırlanacağı gibi yol

Valilik, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucunda araç içerisinde bulunan 4 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası yapılan müdahale ve arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir aracın toprak yığını altında kaldığı tespit edildi.

Artvin Valiliği, Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir araçta bulunan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. ARTVİN (İGFA) - Artvin Arhavi’de meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan araca 36 saat sonra ulaşıldı.