İstanbul'da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı olayda anne ve iki çocuk yaşamını yitirirken, baba yoğun bakımda tedavi görüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Babanın tedavi altında olduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek, ailenin yemek yediği yerlerden numuneler alındığını, söz konusu işletmelerde görevli 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin topladığı bulgular Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini ifade eden Bakan Tunç, 'Anne ve iki çocuğun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından araştırılıyor' dedi.

Bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı olayda anne ve iki çocuk yaşamını yitirirken, baba yoğun bakımda tedavi görüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı.

Bakan Tunç, hayatını kaybeden anne ve iki çocuğa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, tedavisi süren babaya acil şifalar temennisinde bulunarak, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü duyurdu.