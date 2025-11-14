Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesinin merkez mahallelerinden Tepe Mahallesi'ni sıcak asfalt konforu ile buluşturdu.

ORDU (İGFA) - Ordu'da mahalle ve grup yollarında başlattığı asfalt seferberliğini kararlılıkla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergâhları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için hızlı ve planlı çalışmalar yürütüyor.

2.5 KM'LİK GÜZERGAH ASFALTLANDI

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Korgan ilçesinde de asfalt hamlesine devam eden ekipler, Tepe Mahallesi'nde bulunan 2.5 kilometrelik güzergâhı sıcak asfaltla yeniledi. Yolun hizmete açılmasıyla birlikte Korganlı vatandaşlar uzun yıllardır bekledikleri ulaşımdaki konfora kavuştu.

Toz ve topraktan kurtulduklarını belirten mahalle sakinleri, yapılan çalışmalar için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

KORGAN'A 117 KM YOL

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Güler'in hizmet dönemi boyunca Korgan ilçesinde 117 km yolda asfalt ve beton yol çalışması gerçekleştirdi.