İstanbul'da Maltepe Belediyesi, vatandaşların semt pazarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği “Yol Arkadaşım Maltepe” adlı ücretsiz ulaşım servisi her mahalleye yayılıyor.İSTANBUL (İGFA) - 17 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlayan servisle birlikte Gülensu Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, her Çarşamba günü kurulan Gülensu semt pazarına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla düzenlenen “Mahalle Toplantıları”nda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Belediye Başkanı Esin Köymen, Altıntepe Mahallesi’nde başlayan ücretsiz pazar ringi hizmetini Maltepe geneline yaymaya devam ederek halkçı belediyecilik anlayışıyla halka hizmet etmeye devam ediyor.

Özellikle alışverişe gitmekte zorlanan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayan ring servisleri Maltepe halkının yükünü hafifletiyor.