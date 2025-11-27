İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, Yunan, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 tarihi eser ele geçirilirken 12 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Yakalama kararı bulunan 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosu, kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz satışını yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılık koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Kasım 2025'te 8 şüpheliye ait 9 ikamet ve 3 iş yerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda çeşitli ebat ve boyutlarda Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 parça eser ve obje ele geçirilerek el konuldu. Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler sürüyor. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.