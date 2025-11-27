Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, Papa 14. Leo ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'un İznik ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaparak 'Devlet kurumlarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, Papa 14. Leo'nun İznik Konsili'nin yıl dönümü gerekçesiyle Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte İznik'e yapacağı ziyaret hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Ziyaretin, Papa'nın ilk yurt dışı programı olarak duyurulmasının dikkat çekici olduğunu belirten Akdoğan, Fener Rum Patrikhanesi'nin zaman zaman 'ekümenik' iddiasını güçlendirmeye dönük adımlar attığını, bu tür girişimlere karşı devlet kurumlarının gerekli tutumu geçmişte gösterdiğini hatırlattı.

Ekümeniklik iddiasının Lozan Antlaşması'yla bağdaşmadığını savunan Akdoğan, Patrikhanenin antlaşmanın 'Azınlıkların Korunması' başlıklı çerçevesinde yalnızca dini bir kurum olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Akdoğan, Anayasa'daki laiklik, egemenlik ve eşitlik ilkelerine atıf yaparak hiçbir dini yapıya özel statü tanınamayacağını vurguladı.

Açıklamada, Yargıtay'ın 2007 tarihli kararına da değinilerek, Patrikhaneye 'ekümenik' sıfatı atfedilmesinin hukuki bir dayanağının bulunmadığı yönündeki değerlendirmeye dikkat çekildi.

Söz konusu ziyarete izin verilmesini eleştiren Başkan Akdoğan, bazı kesimlerin bu durumu yalnızca 'uluslararası din turizmi' bağlamında değerlendirmesinin de kabul edilemeyeceğini ifade ederek, 'Atatürk'ün 100 yıl önce izin vermediği böyle bir gösteriye bugün sessiz kalınması anlaşılır değildir' yorumunda bulundu.