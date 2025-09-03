Bugüne kadar 260 binden fazla kişinin iş bulmasına destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi’nin ilçe belediyeleri iş birliği ile düzenlediği kariyer fuarları devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), İstanbul’un 39 ilçesini kapsayacak şekilde 33 ofis ve 2 mobil istihdam aracı ile iş arayan İstanbulluların işsizlik soruna çözüm üretmeye devam ediyor.



İstanbul’u karış karış gezen Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin yeni durağı Üsküdar olacak. Üsküdar Belediyesi iş birliği ile 5 Eylül 2025 Cuma günü saat 10.00-16.00 arasında Mimar Sinan Meydanı’nda düzenlenecek fuara özel sektörde faaliyet gösteren 40 farklı firma katılacak. 80’e yakın iş pozisyonu için toplamda 200’ün üzerinde iş gücü talebi iş arayanlar ile buluşacak.

İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, İstanbul genelinde iş gücünü nitelikli ve sürdürülebilir istihdam olanaklarıyla buluşturmayı hedefleyen sosyal belediyecilik vizyonunun bir uzantısı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

