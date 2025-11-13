İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk etabı 17 Mart 2024'te hizmete alınan Kabataş Transfer Merkezi'ni tam kapasiteyle İstanbulluların kullanımına açtı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılışta iktidar yanlısı medyanın iddialarına sert tepki gösterirken, tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu, Silivri'den gönderdiği mektupla vatandaşlara seslendi.

İSTANBUL (İGFA) - İlk etabı 17 Mart 2024'te seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete alınan Kabataş Transfer Merkezi'ni tam kapasiteyle İstanbulluların hizmetine açtı.

Kentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak 'Kabataş Transfer Merkezi 2. Etap Açılışı', CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Özel, Aslan ve Karaahmetoğlu'nun birer konuşma yaptığı törende, seçilmiş İBB Başkanı İmamoğlu'nun Silivri'deki hücresinden Kabataş'a yolladığı mektup okundu.

Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidar yanlısı medyanın Ekrem İmamoğlu ve ekibi hakkında yayımladığı iddialara sert tepki gösterdi. Özel, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'İddianamede kanıtlanmış bir kuruş yok. Söylenenler, etkin pişmanlıktan iftira atanların ifadelerinden ibaret. Ama bunlar medyada çarpıtılarak sunuldu. Bir tane sorumluluk alacak, namuslu bir yetkili özür dilemeli' dedi.

Kabataş'taki açılışa Silivri'den mektup gönderen Ekrem İmamoğlu ise, İstanbul'da halkçı ve icraatçı bir yönetimle yapılan değişimleri anımsattı. İmamoğlu, '2019'dan bu yana İstanbul'da yaptığımız çalışmaları İstanbullular çok iyi gördü ve 2024 yerel seçimlerinde tarihi bir başarı elde ettik. Sandıkta bükemedikleri eli, talimatlı yargı kararlarıyla kırmaya çalıştılar. Ama o el milletin elidir ve milletimiz talimat almaz, talimat verir' ifadelerini kullandı.

Kabataş Transfer Merkezi, İstanbulluların toplu taşıma ve aktarma ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak şekilde tasarlandı ve artık tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.