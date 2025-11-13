Yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olan tesis, Artvin'in bal üretim kapasitesini artıracak ve arıcıların pazara erişimini kolaylaştıracak.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de apiterapi ürünleri işleme ve bal dolum paketleme tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Proje, Artvin Valiliği-İl Özel İdare Genel Sekreterliği ile DOKA eş finansmanlığı ortaklığıyla hayata geçirildi.

Törene Vali Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, kamu ve sivil toplum temsilcileri ile bal üreticileri katıldı.

Artvin Valisi Turan Ergün, konuşmasında Artvin'in 2 bin 727 bitki çeşidi ile Türkiye'nin en zengin florasına sahip olduğunu vurguladı. 'İlimizde 2 bin işletme ve 11 bin aktif arı kolonisinden yıllık 1.200 ton bal üretimi yapılıyor' dedi.

İl Özel İdaresi binasında kurulan 500 metrekare kapalı alana sahip tesis, günlük 5 ton bal dolum kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Vali Ergün, tesisin bal, propolis, arı sütü, polen, balmumu ve arı ekmeği gibi katma değeri yüksek ürünlerin işlenmesine imkan sağlayacağını, üreticilerin pazara erişimini kolaylaştıracağını ve Artvin balının markalaşma sürecine katkıda bulunacağını söyledi.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise tesisin il için büyük kazanç sağlayacağını ifade ederek, 'Artvin balını güvenle tercih edebilirsiniz. Tesisimizde ballar modern ve hijyenik şartlarda dolum ve paketleme yapılarak tüketiciye sunulacak' dedi.

Daha sonra Vali Ergün ve Milletvekili Çelik, tesisi gezerek bal dolum ve paketleme süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.