İstanbul Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, yeni yıl öncesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek Maltepe Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepelim Huzur Evi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlenen buluşmada, Karabulut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet eden Karabulut, onların yeni yıl dileklerini dinledi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Yardımcısı Karabulut, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in selamlarını da ileterek, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı. Samimi ve duygusal anların yaşandığı ziyaret, huzurevi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

