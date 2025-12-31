İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlediği yılbaşı etkinliği ile özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bir araya getirdi. Dans, müzik ve oyunlarla renklendirilen programda yeni yıl coşkusu hep birlikte paylaşıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, yeni yıl heyecanı yaşandı. Merkezde eğitim gören özel gereksinimli bireyler, velileriyle birlikte dans edip eğlenerek yeni yılın coşkusunu paylaştı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte müzik eşliğinde oyunlar oynandı, çeşitli atıştırmalıklar ikram edildi. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen program, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMI DESTEKLENİYOR

Toplumsal yaşamda engelleri birlikte aşmayı ve sosyal katılımı güçlendirmeyi amaçlayan yılbaşı etkinliği, öğrenciler ve aileler için hem moral hem de motivasyon kaynağı oldu. Beylikdüzü Belediyesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını desteklemeye devam ediyor.