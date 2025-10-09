Bunlar da ilginizi çekebilir

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul Narkotik ve İstihbarat birimlerince yürütüldüğünü belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - İstanbul'un Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü'nde düzenlenen baskınlarda 4 milyon 42 bin uyuşturucu hap, 214 kilo metamfetamin, 69 kilo esrar ve 438,5 kilo hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da zehir tacirlerine büyük darbe vurulduğunu açıkladı. İstanbul'un üç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 4 milyonu aşkın uyuşturucu hap ve 283 kilogram madde ele geçirildi.

