Meteoroloji, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava, belirli bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz gibi bölgelerde yağışlar kuvvetli olacak. Rüzgar, bazı bölgelerde 40-60 km/saat hızla esecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji ayrıca söz konusu bölgelerdeki yağış ve rüzgar için kuvvetli uyarıda bulundu.

Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.