İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ bağlantılı olduğu tespit edilen 29 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

Yalova'da kısa süre önce meydana gelen ve üç emniyet mensubunun şehit olduğu DEAŞ saldırısıyla bağlantılı olarak yürütülen çalışmalarda; sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 28 şüpheli ile örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 kişi hakkında işlem yapıldı.

31 Aralık 2025 günü saat 01.00 itibarıyla İstanbul genelinde 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, 'Cumhuriyet Başsavcılığımız tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir' denildi.