İstanbul Esenyurt Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir nalbur deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde yer alan bir nalbur deposunda yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yangına çok sayıda ekip sevk edilerek müdahale başlatıldı.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Yangının çıkış nedeni ve olası hasara ilişkin incelemelerin, yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacağı bildirildi.
Kaynak: RSS