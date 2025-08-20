İstanbul Maltepe Belediyesi, yaz spor kurslarının 2. dönemine başladı.İSTANBUL (İGFA) - Bu dönemde çocuklar; jimnastik, basketbol, masa tenisi, voleybol ve futsal gibi çeşitli branşlarda eğitim alıyor. Çocukların spora daha kolay erişebilmesi için titizlikle hazırlanan programda, yaz tatilini verimli geçirmek, sporu sevdirmek, özgüven kazandırmak ve sağlıklı gelişimlerine katkı sunmak amaçlanıyor.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından çok önemli bir yere sahip olan sporu Maltepelilerle buluşturmaya devam ediyor. Maltepe’de sporun kalbi, bu yaz da çocuklar için atıyor.