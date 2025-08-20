Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2023 yılında yapımına başlanan kapalı spor salonu tamamlanarak hizmete açıldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İlçeye önemli bir yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, spor salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz ile birlikte incelemelerde bulundu.

Başkan Tekin, ilçeye kazandırılan bu önemli tesisin gençlerin sporla buluşmasına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, “Pazaryeri’mize kazandırılan bu güzel eserin ilçemizde sporun gelişmesine, gençlerimizin sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmasına vesile olacağına inanıyorum” dedi.

Kapalı spor salonunun ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a ve Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir’e teşekkür eden Başkan Tekin, Pazaryeri halkı adına şükranlarını sundu.

Yeni kapalı spor salonu, Pazaryeri ilçesinde gençlerin ve sporcuların birçok branşta modern imkanlarla spor yapmasına olanak sağlayacak.