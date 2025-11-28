İstanbul'da Maltepe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında 'Kadın Yazarlar ile Şiddet Üzerine Söyleşiler' etkinliği düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde organize edilen programa, kadın ve çocuklara yönelik istismar ve şiddet alanında çalışmalara imza atan gazeteci- yazar Sinem Nazlı Demir konuk olarak katıldı.

'ŞİDDETİ DİNDİRMEK HEPİMİZİN ÜZERİNE DÜŞEN BİR GÖREV'

Programın açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, Maltepe Belediyesi'nin Maltepeli kadınları güçlendirmeye, sosyo-ekonomik özgürlüklerini desteklemeye yönelik hizmetleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Sadece aile içi şiddetin değil sokak şiddetinin de had safhada olduğuna dikkat çeken Karabulut 'Bu öfkeyi dindirmek hepimizin üzerine düşen bir görev. Bugün burada düzenlediğimiz programla hep beraber kadına yönelik şiddete karşı dur demek için harekete geçmeliyiz.' şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Merve Özülkü'nün moderatörlüğünde gazeteci- yazar Sinem Nazlı Demir, kadına şiddet konusunda sunum yaptı. 2024 yılında 394 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 259 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğunu kaydeden Demir, kol kırılır yen içinde kalır anlayışının kadınları ölüme sürüklediğini ifade etti. Demir, katılımcılara şiddetle mücadeleye karşı başvurabilecekleri yasal mekanizmaları da hatırlattı. İnteraktif söyleşide ise Demir katılımcılara Maltepe'de konuşmak istediklerini de sorarak yanıtlar aldı. Programın bitiminde Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut tarafından Demir'e çiçek takdim edildi. Demir ise Karabulut'a kitabını imzalayarak hediye etti.