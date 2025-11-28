İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz Çevrimiçi Dijital Eğitim Platformu'na başvurular sürüyor. 9-25 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak düzenlenen dijital eğitimlerde robotikten siber güvenliğe birçok alanda eğitim veriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz Çevrimiçi Dijital Eğitim Platformuna başvurular devam ediyor.

Dijital eğitim projeleriyle ve ilçeye kazandırdığı bilim sanat merkezleriyle hem ilçedeki gençlerin gelişimine katkı sunmak hem de geleceğin mesleklerine yönelik güçlü bir altyapı oluşturmak hedeflenirken, program kapsamında robotik kodlama, siber güvenlik, yazılım, oyun kodlama, yapay zeka ve web programlama gibi birçok alanda eğitim veriliyor.

Öte yandan çevrimiçi eğitimlerde başarılı olan öğrenciler arasından Beylikdüzü Teknoloji Takımları oluşturularak, bu öğrencilerin Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen fiziksel eğitimlerle gerçek projeler geliştirmeleri sağlanıyor. Katılımcılar, bu takımlarda yer alarak geleceğin teknolojilerini yakından tanıma fırsatı elde ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ücretsiz çevrimiçi dijital eğitim programı için başvurular yıl sonuna kadar devam edecek.

9-25 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak hazırlanan program kapsamında, 938 aktif öğrenci arasında yapılan sıralamayla belirlenen dört teknoloji takımı çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimlerde kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar, Beylikdüzü Belediyesi'nin web sitesi beylikduzu.istanbul üzerinden başvuru yapabilir.