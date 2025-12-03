İstanbul Maltepe Belediyesi, Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde Yükseköğretim Kursları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin tercih sürecine katkı sunacak üniversite tanıtım gezileri düzenliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Öğrenciler üniversite temsilcilerinden, fakültelerin bölüm içerikleri, burs ve barınma olanakları başta olmak üzere pek çok konu hakkında bilgi alıyor. Etkinlik kapsamında öğrenciler Okan Üniversitesi'ni ve Üsküdar Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Rehber öğretmen eşliğinde düzenlenen gezi genel tanıtım ile başladı. Öğrenciler eğitim, üniversite yaşamı, fiziksel ve sosyal olanaklar, projeler hakkında bilgi alarak merak ettikleri soruları sordu.

Gezi, kampüs turuyla sona ererken etkinlikler önümüzdeki günlerde çeşitli üniversitelerin tanıtım gezisiyle devam edecek.