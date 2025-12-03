Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Engelsiz Spor Etkinliği', 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yüzlerce öğrenciyi bir araya getirdi. Yüzüncüyıl Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Siz yeter ki sahada, sosyal hayatta olun; biz her zaman yanınızdayız' dedi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam ediyor. Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yüzüncüyıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 'Engelsiz Spor Etkinliği', bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe ilçedeki 7 okul, 1 spor kulübü ve Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nden toplam 380 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin hazırladığı dans, ritim ve spor gösterilerinin yanı sıra kurulan parkurlarda yapılan yarışmalar, izleyenlerden tam not aldı. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aydın Comart ve Esra Gürler de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Program, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi İşitme Engelliler Okulu korosunun eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaklaşık 400 öğrenciyi bir arada görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, sporun engelleri ortadan kaldıran en güçlü araçlardan biri olduğuna dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik hizmetlerde hak temelli bir yaklaşım sergilediklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, 'Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını destekliyoruz. Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi de bu anlayışla 14 yıldır hizmet veriyor. Merkezimizde spor salonu ve yüzme havuzu bulunuyor. At binme etkinlikleri ile hayatın her alanında aktif olmanız için çalışıyoruz. Sosyal hayata eşit katılım bizim önceliğimizdir. Siz yeter ki sahada, sosyal hayatta olun; biz her zaman yanınızdayız.' dedi.

Konuşmaların ardından sahne, öğrencilerin hazırladığı gösterilere bırakıldı. Mithat Enç Özel Eğitim Okulu'nun çember gösterisi, Duyum İşitme Engelliler Okulu'nun halk oyunları ve İpek Özel Eğitim Okulu'nun vals performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğin final bölümünde ise öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte spor parkuruna çıktı. Çeşitli etapları başarıyla tamamlayıp potaya basket atan öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte ayrıca Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi ve Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Kulübü katılımcıları da yer aldı.

Programın sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, etkinliğe katılan tüm öğrencileri kutlayarak madalyalarını takdim etti.