İstanbul Maltepe Belediyesi, mahallelerde hizmete açtığı mahalle evleri, kütüphaneleri ve akademik çalışma alanlarıyla öğrencilerin, gençlerin ve araştırmacıların çalışma alanı ihtiyacını karşılıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, yeni hizmete açtığı mahalle evleri, kütüphane ve çalışma alanlarıyla öğrencilerin, öğretmenlerin ve gençlerin çalışma alanı ihtiyacını karşılayarak eğitime destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz ekim ayında hizmete açılan Küçükyalı Mahalle Evi Kütüphanesi, öğrencilerin yeni ders çalışma adreslerinden biri oldu.

'MOTİVASYONUMU ARTIRIYOR'

Mahalle sakinlerinden öğrenci Eylül Derin, Küçükyalı Mahalle Evi Kütüphanesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini ve verilen hizmetten memnun kaldığını belirterek 'Burası sıkıldığımda, motivasyonum düştüğü zaman toplulukla çalışma imkânı sunuyor ve bu benim motivasyonumu artırıyor. Özellikle konforu, rahat, geniş alanları çalışmamda büyük bir motivasyon sağladığı için burayı tercih ediyorum. Hem konforu hem güvenli oluşu nedeniyle tercih ettiğimiz bir yer. Yeme- içme alanındaki fiyatlar ve ürün çeşitliliği de ihtiyaçlarımızı karşılıyor.' dedi. Irmak Çiftçi ise sınav hazırlık aşamasında çalışma alanı sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek Küçükyalı Mahalle Evi'nin bu ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Çiftçi 'Maltepe Belediyesi'ne her öğrencinin, her gencin hayallerine bir adım atmasına vesile olan, kolaylaştıran imkânlarından dolayı teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.

HAFTA BOYUNCA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM) H. Senih Tongsir Kütüphanesi haftanın 7 günü 09.00- 21.00 saatlerinde, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde bulunan çalışma alanı haftanın yedi günü 09.30- 18.00 saatlerinde, Küçükyalı Mahalle Evi hafta içi 09.00- 19.00, hafta sonu 10.00- 19.00 saatlerinde hizmet veriyor.

AKADEMİK ÇALIŞMA ALANI HİZMETİ

Türkan Saylan Kültür Merkezi Akademik Çalışma Alanı ise hafta içi 09.30- 18.00 saatlerinde internet bağlantılı bilgisayarları ile ziyaretçilerine çalışma ortamı sunuyor. Aydınevler ve Fındıklı Eğitim Evi hafta içi her gün 08.30- 17.00, Feyzullah Mahalle Evi ise hafta içi her gün 08.30- 17.00 saatlerinde hizmet veriyor.