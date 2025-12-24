Bursa Osmangazi Belediyesi, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için, vefatının yedinci günü hayrına Osmangazi Kent Lokantası'nda gün boyu ücretsiz yemek verirken, mevlit okuttu.

BURSA (İGFA) - 12 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından yaşama gözlerini yuman Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Osmangazi Belediyesi tarafından yâd edildi. Merhume için Osmangazi Kent Lokantası'nda vefatının yedinci günü hayrına gün boyunca vatandaşlara ücretsiz yemek ikram edildi. Akabinde imam Recep Altaş tarafından mevlit okundu.

Merhume Gülşah Durbay için Allah'tan rahmet dileyen vatandaşlar, üzgün olduklarını dile getirdi. Osmangazi Belediyesi'ne de bu anlamlı düşünceden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, yemeğin ardından dualar etti.