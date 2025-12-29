İstanbul Maltepe Belediyesi'nin her yaş grubuna özel düzenlediği korolar hem sosyalleşme hem de sanatsal gelişim fırsatı sunuyor. Bu kapsamda oluşturulan çocuk korosunda 50, gençlik korosunda 25, Türk Halk Müziği korosunda 55 ve Türk Sanat Müziği korosunda ise 70 kişi eğitim alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'nin her yaş grubuna özel düzenlediği korolar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in göreve gelmesinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yoğunlaştırarak devam ettirilen koro çalışmaları, hem sosyalleşme hem de sanatsal gelişim fırsatı sunuyor.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen koro çalışmaları, katılımcılara yeteneklerini sergileme imkânı da tanıyor.

Maltepeliler, bu kurslar sayesinde hem sosyal bir ortam bulduklarını ifade ederken hem de sanata daha yakın olduklarını belirterek, Maltepe Belediye Başkan Mimar Esin Köymen'e teşekkür ettiler.

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN KALBİ MALTEPE'DE ATIYOR

Maltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve farklı meslek gruplarından gönüllü sanatseverlerin katılımıyla oluşan korolar, her sezon en az iki konser vermeyi hedefliyor. Maltepelilere müziği doğru ve nitelikli bir şekilde tanıtmayı amaçlayan korolar, bu köklü müzik geleneğini ilçede yaşatmayı amaçlıyor.