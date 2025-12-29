Denizli'de ağaç dallarına takılan Türk bayrağını kurtarmak için ağaca tırmanan Büyükşehir personeli Gökhan Doğu, bu örnek davranışıyla büyük takdir topladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, davranışıyla gönülleri fetheden temizlik personeli Gökhan Doğu ile bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.

ŞANLI BAYRAĞIMIZI ASILI KALDIĞI YERDEN KURTARDI



Denizli Büyükşehir Belediyesi, sadece şehre sunduğu hizmetlerle değil, personellerinin toplumsal değerlere olan hassasiyetiyle de adından söz ettiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik personeli Gökhan Doğu, rutin temizlik çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi üzerinde bir Türk bayrağının rüzgarın etkisiyle ağaç dallarına dolandığını fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan Büyükşehir personeli, hemen ağaca tırmanarak ay-yıldızlı bayrağımızı takıldığı yerden aldı. Bu duyarlı davranış, bölge esnafı ve yoldan geçen vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan o anlar, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alarak gönülleri fethetti.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN DUYARLI PERSONELE TEŞEKKÜR



Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, örnek davranışı nedeniyle Gökhan Doğu ile bir araya geldi. Duyarlı personel ile bir süre sohbet eden ve bu anlamlı davranışı için kendisine teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, belediye çalışanlarının sadece görevlerini yapmakla kalmayıp, milli değerlere sahip çıkma noktasında da öncü olduklarını vurguladı.



'BU HASSASİYET BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ'



Başkan Çavuşoğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

'Gökhan kardeşimizin şanlı bayrağımıza gösterdiği bu sevgi ve hürmet, Denizli halkının ve Büyükşehir ailemizin ortak değerlerini yansıtmaktadır. Bayrağımızın her zaman en yüksekte ve ait olduğu vakarla dalgalanması hepimizin sorumluluğudur. Gösterdiği bu incelik için mesai arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum.'



ÇERÇEVELENMİŞ TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ



Görüşmenin sonunda Başkan Çavuşoğlu, personelin bu özverili hareketini ölümsüzleştirmek adına Gökhan Doğu'ya çerçeveletilmiş Türk bayrağı hediye etti. Görevini layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğini belirten Doğu ise, bayrağımıza olan saygısının her şeyin üzerinde olduğunu ifade ederek Başkan Çavuşoğlu'na nazik kabulü ve hediyesi için teşekkürlerini sundu.