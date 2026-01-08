Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Adliyesi önünde inşa edilen Abdülhadi Çelik Üst Geçidi, yaya ve engelli güvenliğini artırmak amacıyla hizmete alındı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Adliyesi önünde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan Abdülhadi Çelik Üst Geçidi hizmete açıldı.

Kentte artan yaya yoğunluğu ve trafik hareketliliği nedeniyle hayata geçirilen üst geçidin, bölgede güvenli yaya geçişini sağlaması hedefleniyor.

Toplam 50 metre uzunluğunda ve 5.70 metre yüksekliğinde inşa edilen üst geçitte, engelli vatandaşların kullanımına yönelik çift taraflı asansör sistemi bulunuyor. Üst geçidin, adliye binası ve çevresindeki yaya trafiğini daha güvenli hale getirmesi amaçlanıyor.

Üst geçidi yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaya güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, 'Bu bölge her geçen gün daha da hareketleniyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu üst geçidi yaptık. Söz vermiştik, sözümüzü tuttuk. Üst geçidimiz şehrimize hayırlı olsun' dedi.