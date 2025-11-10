İstanbul Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen, pek çok ünlü ismin ağırlanıp tartışma geleneğinin sürdürüldüğü 'Kent Söyleşileri'nin ikinci konuğu gazeteci Hilmi Hacaloğlu oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 'Kent Söyleşileri'ne Hilmi Hacaloğlu konuk oldu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen de katıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği 'Biz Burada Ne Yaşıyoruz?' isimli söyleşide Hilmi Hacaloğlu, gazetecilik hayatında karşılaştığı sorunlara değindi.

'Biz Burada Ne Yaşıyoruz?' başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Hacaloğlu, 30 yıllık gazetecilik hayatında karşılaştığı sorunları ve Türkiye'deki demokrasi mücadelesini anlattı. Hacaloğlu, 'Bugün 1923'ten çok daha iyiyiz, çok daha güçlüyüz. Kendimize ve demokrasiye inanmalıyız' sözleriyle salonda büyük alkış aldı.

KÖYMEN:' UMUTSUZLUK HEPİMİZE YASAK'

Söyleşinin kapanış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise katılımlarından ötürü Hacaloğlu'na teşekkür ederek, 'Belki de şöyle de bitirmek gerekiyor. Hepimizin zaman zaman morali bozuldu. Biz de genelde çalışmalarımızı sürdürürken aslında yaşadığımız sıkıntılar var, önümüzdeki süreçlere dair de o bilinmezlik durumu var. Birçok durumu içselleştirdik, olağan karşılamaya başladık. Aslında tüm olan bitenler içerisinde en tehlikeli şey bu bence. Tüm bunları olağan karşılamaktan çıktığımız zaman kurtuluşun ipuçları da ortaya çıkmış olacak. O anlamda ben mutsuzluğun hepimize yasak olduğunu tekrar anlatmak isterim. Biz, yarınlarımıza dair hem umutlarımızı yükseltiyoruz hem de geleceğe dair farkındalıklarımızı artırmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.