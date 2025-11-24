İstanbul Maltepe'de belirlenen karavan park alanlarının dışında karavan parkının yasaklanmasının ardından kurallara uymayan vatandaşların karavanları çekildi. Zabıta ekiplerinin çalışmaları ve çekici desteğiyle karavanlar cadde ve sokaklardan kaldırılırken, vatandaşlar uygulamadan ötürü belediyeye teşekkür etti.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği'nin karavanların ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artması üzerine, izinsiz şekilde belirlenen alanlar dışına park eden karavanların kaldırılmasına ilişkin karar alması üzerine Maltepe Belediyesi harekete geçti.

İlçe Meclisi'nden de bu doğrultuda oy birliğiyle karar çıkması üzerine zabıta ekipleri, öncelikle ilçede belirlenen alanlar dışına park eden karavan sahiplerini uyardı.

Uyarılara rağmen karavanlarını halen çekmeyen, hem trafik akışını hem de can güvenliğini tehlikeye atan karavanlar yerinden kaldırılarak İdealtepe'deki Yediemin Açık Otoparkı'na çekildi.

Yapılan çalışmalarla cadde ve sokaklara artık park edemeyecek karavanlar için ilçede adres de gösterildi. Maltepe'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) uhdesinde yer alan Orhangazi Şehir Parkı'nda yer alan açık otoparkta yer alan karavan parkının değerlendirilmesi ve karavanların buraya, uzun süreli olmamak kaydıyla park etmesi sağlanacak.