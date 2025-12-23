İstanbul'da Maltepe Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Bir Kapak Bir Umut' projesi kapsamında ilçenin belirli noktalarına kapak toplama kutuları yerleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Maltepe Belediyesi Ana Bina, 100. Yıl Parkı ve Atık Getirme Merkezi'nde kurduğu kapak toplama kutularıyla plastik kapakların diğer atıklardan ayrı toplanması hedeflerken, toplanan kapaklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

Aynı zamanda elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi Maltepeliler için tekerlekli sandalye temin ediliyor. Böylece çevreye katkı sağlanırken, toplumsal fayda da üretilmiş oluyor.

Farkındalık oluşturmak amacıyla büyük bir kalp şeklinde tasarlanan kapak toplama kutuları, duyarlı Maltepeli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Hem görsel tasarımı hem de taşıdığı anlamla dikkat çeken kutular, projeye katılımı da artırıyor.