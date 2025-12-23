Ankara'da Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen ve iki perdeden oluşan 'Deliler Koğuşu' tiyatro oyunu, izleyicilere hem düşündüren hem de derinden duygulandıran anlar yaşattı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahneye taşınan oyun, gerçek yaşanmışlıklardan ilham alan çarpıcı hikâyesiyle izleyicilerin kalbine dokundu. Zaman zaman gülümseten sahneleriyle dikkat çeken Deliler Koğuşu, özellikle dramatik anlatımıyla salondaki birçok izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Oyun boyunca ve finalde yükselen alkışlar, izleyicilerin sahnedeki performansa duyduğu beğeniyi ortaya koydu.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Orhan Şeref Ayça'nın üstlendiği oyun, 17 yıl boyunca ruh ve sinir hastanesinde kalan Mümtaz'ın yaşamı üzerinden, aynı koğuşu paylaştığı insanların hikâyelerini güçlü bir anlatımla sahneye taşıyor. İnsan ruhunun derinliklerine inen oyun, izleyicileri hayatın görünmeyen yönleri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Oyunda; Orhan Şeref Ayça, Tugay Tekeci, Başak Ayverdi, Selçuk Emiroğlu, Berra Akbağ, Damla Haylaz, Barış Savaşçı ve Nuray Tuncel rol aldı.

Sahnedeki etkileyici performansları izleyicilerden tam not alan oyuncular, uzun süre ayakta alkışlandı. Oyunu büyük bir beğeniyle izlediklerini belirten sanatseverler, Deliler Koğuşu'nun kendilerini derinden etkilediğini dile getirdi. İzleyiciler, oyunun hem gülümsettiğini hem de insanın iç dünyasına dokunan yönüyle yoğun duygular yaşattığını ifade etti. Oyun sırasında gözyaşlarını tutamadıklarını belirten izleyiciler, sahnelenen hikâyenin uzun süre hafızalarından silinmeyeceğini söyledi.