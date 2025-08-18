İstanbul'da Maltepe Belediyesi, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda renkli bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Flamenko sanatçısı Hicran Akın’ın gerçekleştirdiği workshop ve gösteri, Maltepelilerden büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Dansları ve enerjik performansıyla beğeni toplayan Hicran Akın, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Etkinlikte, Maltepeliler de sahneye çıkarak flamenko dansına eşlik etti. Katılımcıların interaktif şekilde dahil olduğu gösteri, keyifli anlara sahne oldu.

Maltepe Belediyesi, kültür sanat alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Belediyenin düzenlediği bu tür etkinliklerle vatandaşlar, farklı kültürlerle tanışma ve sanata yakınlaşma fırsatı buluyor.