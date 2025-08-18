Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ağustos ayı boyunca düzenlenen atölye etkinliklerinde, çocuklar anneleriyle birlikte hem sanatla buluşuyor hem de eğlenerek öğreniyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ağustos ayında da özel olarak hazırlanan atölye çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Ağustos Ayı Kadın ve Çocuk Atölyeleri’, ay boyunca birbirinden farklı konularda eğlenceli ve eğitici vakit geçirme imkanı sunuyor.

18–36 ay ebeveyn–çocuk oyun, kadın ritim, öz-şefkat, çocuk ritim, kadın zumba, kendini tanı, düşüncenin izini sürmek, yaratıcı drama, menopozda sağlıklı beslenme, kadın dans, duygu düzenleme, ebeveyn–çocuk sağlıklı atıştırmalık atölyeleri, her yaştan kadın ve çocuğu eğitici ve eğlenceli etkinliklerde buluşturdu.

ÇOCUKLARDAN ATÖLYELERE YOĞUN İLGİ

Çocuk Ritim Atölyesi’ne katılan 6-9 yaş arasındaki çocuklar, Halk Dansları Antrenörü Hanımşah Işıkcan eşliğinde darbuka çalarak ritim tuttu. Kendilerini müzikle ifade etme imkanı bulan çocuklar, hem takım çalışması yapmayı öğrenirken, hem de eğlenceli bir gün geçirdi.

Kadın Dans Atölyesi’nde katılan kadınlar ise beden dilini kullanarak kendini ifade etme, stresle başa çıkma ve dayanışma içinde güçlenme gibi deneyimler yaşadı.