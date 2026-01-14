Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin kreşlerinde gerçekleştirilen 'Meslek Tanıtım Günleri' kapsamında minik eller, fırıncılığı yakından tanıyarak buğdaydan ekmeğe uzanan yolculuğu kendi elleriyle deneyimledi.

BURSA (İGFA) - Çocukların erken yaşta çeşitli meslekleri tanıyarak ileride daha sağlıklı tercihler yapabilmesini hedefleyen Osmangazi Belediyesi, minikleri alanında uzman isimlerle bir araya getirmeye devam ediyor.

'Meslek Tanıtım Günleri' kapsamında Osmangazi Belediyesi'nin kreşlerinde gerçekleştirilen aktivitelerin bu kez ana teması fırıncılık oldu. Etkinlikte çocuklara, buğdayın tarladan sofraya uzanan serüveni eğlenceli ve öğretici bir dille anlatılırken; buğdayın una, unun ise ekmeğe dönüşme süreci uygulamalı bir aktivite ile aktarıldı.

Program kapsamında Somuncu Baba Fırını'nda görevli ustalar, çocuklara hamur yoğurmayı öğreterek keyifli anlar yaşatırken, minikler kendi elleriyle ekmek yapım sürecine dahil olmanın heyecanını yaşadı. Eğitici olduğu kadar eğlenceli geçen etkinlik, çocukların mesleklere yönelik farkındalıklarını artırarak unutulmaz bir deneyim sundu.

Aktivite boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Ayça Azak Kreş ve Gündüz Bakımevi Birim Sorumlusu Özge Yurtsever, amaçlarının çocukların günlük hayatlarında sürekli olarak gördüğü ancak çok farkında olmadığı meslekleri gün yüzüne çıkararak, çocuklara bu farkındalığı yaşatmak olduğunu dile getirdi. Çocukların saygı, emek ve özveri ile meslekleri yakından öğrendiğini belirten Yurtsever, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Bizler çocuklarımıza fırıncı mesleğini anlatırken önce buğdayın tarladan ekmeğe gelene kadar geçtiği süreci anlattık. Uygulama kısmında da Osmangazi Belediyemizin Somuncu Baba Ekmek Fırını'nda çalışan ustalarımız, ekmeğin nasıl yapıldığını ve hamurun nasıl yoğrulduğunu çocuklara hem anlattı hem de gösterdi. Çocuklarımız yaparak, yaşayarak öğrendi. Bu tür etkinlikleri tüm kreşlerimizde sürdürmeye devam edeceğiz.'

EKMEĞİN OLUŞUMUNU BİRLİKTE GÖZLEMLEDİLER

Zübeyde Ana Kreş ve Gündüz Bakım Evi Birim Sorumlusu Betül Akalın da yaptığı açıklamada, çocukların fırıncılık mesleğini öğrenirken mutluluk duyduklarını kaydetti. Akalın, 'Atölyemizde ustalarımız çocuklarımıza hem ekmeğin yapım adımlarını, hem de mayalanma sürecinin nasıl gerçekleştiğini gösterdi. Daha sonra fırınlanma aşamalarını çocuklarımızla birlikte gözlemlemiş olduk' diye konuştu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik sonunda ise minikler, oldukça keyifli geçen bu çalışmada emeği olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.