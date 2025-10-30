Maltepe'de, Cumhuriyetin kuruluşunun 102'nci yılı coşkuyla kutlandı. Meşaleler, Atatürk posterleri ve bayraklar eşliğinde, bando gösterisiyle gerçekleştirilen fener alayı sonrası Madrigal grubu sahne aldı.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katılan binlerce kişi saatler öncesinden belediye binası önünde toplandı. Ellerinde meşaleler ve Atatürk posterleri ile Cumhuriyet'i kutlayan Maltepelilere bando takımı da eşlik etti. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in de katıldığı fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Meydanda düzenlenen etkinlik alanında günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, 'Cumhuriyet karanlıktan aydınlığa, umutsuzluktan dirilişe uzanan bir yolculuğun, aklın ve bilimin rehberliğinde inşa edilmiş bir geleceğin adıdır. Bugün o büyük emanetin mirasçıları olarak, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda yürümek, bu büyük cumhuriyeti daha ileriye taşımak ise hepimizin ortak sorumluluğudur. Bir kılavuz, bir rehber arıyorsak dönüp 102 yıl önce bu Cumhuriyet'i kuranlara bakacağız. O gün umut oradaydı, bugünse umut burada. Bu emaneti gelecek kuşaklara daha güçlü bir şekilde bırakacağız. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin tüm kurucu kahramanlarını minnet, saygı ve özlemle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve mutlu Türkiye' diye konuştu.

MADRİGAL COŞKUSU YAŞANDI

Köymen'in konuşması sonrası sevilen grup Madrigal sahne aldı. Meydanda toplanan binlerce kişi, Madrigal'in söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Başkan Köymen, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. Yılında Maltepe'de sahne alan Madrigal grubuna günün anlam ve önemine ithafen çiçek verdi.