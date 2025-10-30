Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları adeta görsel bir şölene dönüştü. Akşam saatlerinde başlayan kortej konvoyu, ilçe caddelerini kırmızı-beyaz renklere boyadı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri'nde Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce araç, Türk bayraklarıyla süslenerek ilçe merkezinde konvoy oluşturdu. Bayraklar, kornalar ve marşlar eşliğinde ilerleyen konvoy, ilçe sokaklarında coşkulu anlara sahne oldu.

Etkinliklerin finalinde Beytepe KYK Yurdu önünde gerçekleştirilen havai fişek gösterisi nefesleri kesti.

Gökleri aydınlatan renk cümbüşü, Cumhuriyet coşkusuna unutulmaz bir dokunuş kattı. İlçe halkı meydanlarda bir araya gelerek bu muhteşem anları büyük bir gurur ve heyecanla izledi.

Kutlamalara Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Kaymakam Kara ve Başkan Tekin, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak Cumhuriyet sevincine ortak oldular.