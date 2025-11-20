Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta odalarını gezerek sağlık durumlarını ve taleplerini dinledi. Başar, sağlık çalışanlarına teşekkür ederken acil şifalar diledi.

BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Başar, hasta odalarını tek tek dolaşarak, hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve onların ihtiyaç ve isteklerini dinlerken, tüm hastalara acil şifalar, sağlık personeline de özverili çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Başar'a, Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Turan eşlik etti.