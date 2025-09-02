İstanbul'da Maltepe Belediyesi, bünyesinde hizmet veren çocuk evlerinde yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını tamamladı. "Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocuk Evi" ismiyle yeniden yapılandırılan kreşlerde, hem fiziki koşullar iyileştirildi hem de daha nitelikli bir müfredat hayata geçirildi.İSTANBUL (İGFA) - Okul öncesi dönemde çocukların gelişimini desteklemek ve çalışan annelere destek olmak amacıyla yıl boyunca ücretsiz olarak hizmet veren Maltepe Belediyesi çocuk evleri, bu yıl bir dizi yenilikle kapılarını açıyor.

Yenilenen ismiyle "Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocuk Evi" çatısı altında hizmet verecek olan çocuk evleri, 10 ayrı şubede toplamda 400 çocuk kapasitesiyle Maltepeli aileleri ve minikleri ağırlamaya hazır.

Çocuk evlerinde sınıflar, oyun alanları ve yemekhaneler başta olmak üzere birçok alanda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Böylece çocuklar için daha güvenli, sağlıklı ve eğitime elverişli bir ortam oluşturuldu.

Yeni dönemde çocuklara sunulacak eğitim hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla öğretmenlere dönem öncesinde kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı uygulandı. Eğtiimlerin ardından hazırlanan özel oryantasyon programları sayesinde, yeni başlayan çocukların kreş ortamına uyum süreçleri daha kolay ve sağlıklı şekilde yönetilecek.