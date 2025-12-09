Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suyun geleceğini koruyacak müfettişlerin sayısını her geçen gün bilinçlendirerek, çoğaltıyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda düzenlediği eğitimle minik öğrencilere su tasarrufu bilinci kazandırdı. Kurumun sosyal medya hesaplarına gelen talep doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimi, öğrenciler ilgi ile takip etti. Eğitimin sonunda ise öğrencilere görevlerini sürekli hatırlatacak hediyeler dağıtıldı.

Su müfettişleri eğitimleri kapsamında Serdivan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nu ziyaret etti. Düzenlenen eğitimde miniklere suyun yaşam için önemi, günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri ve suyun doğru kullanımı konusunda bilgiler aktarıldı. Eğitimde su kaynaklarının sınırlı olduğu, tasarrufun bir tercih değil zorunluluk haline geldiği vurgulandı.

Öğrencilere muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, kısa süreli kullanım alışkanlıkları ve basit günlük tasarruf yöntemleri animasyonlarla anlatıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, su bilincinin erken yaşta kazanılması için eğitim çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek,'Geleceğin su koruyucuları olacak çocuklara verdiğimiz her eğitim, şehrimizin su güvenliği için atılmış sağlam bir adımdır. Okullarımızda yürüttüğümüz programlarla çocuklara suyun değerini, kayıp ve israfın etkilerini, su tasarrufunun geleceğimiz için neden kritik olduğunu uygulamalı olarak anlatıyoruz. Su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalığı güçlendirmek ve sürdürülebilir bir su yönetimi kültürü oluşturmak adına eğitim seferberliğimiz devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.