Kocaeli İzmit Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, gençlere Avrupa'daki eğitim ve gönüllülük fırsatlarını anlatan kapsamlı bir bilgilendirme semineri düzenledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Eurodesk Temas Noktası, gençlere Avrupa'daki eğitim ve proje fırsatlarını tanıtmak amacıyla bilgilendirme semineri düzenledi. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen seminerde; Eurodesk faaliyetleri, Gençlik Değişimleri, Avrupa Dayanışma Programı, CV ve Motivasyon Mektubu hazırlama süreçleri detaylı şekilde anlatıldı.

AVRUPA PROGRAMLARI VE BAŞVURU SÜREÇLERİ ANLATILDI

Yaklaşık iki saat süren etkinlikte gençler, Avrupa'da yararlanabilecekleri eğitim, gönüllülük ve hareketlilik programlarına dair merak ettikleri tüm soruların cevaplarını aldı. Seminer sonunda katılımcılara, yurt dışı başvuru süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili pratik bilgiler de sunuldu.