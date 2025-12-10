Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilgievleri'ne bir yenisini Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'nde hizmete açtı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de gençlerin eğitimine katkı sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki önemli projelerinden biri olan ve 16. yılını geride bırakan Bilgievleri'nin 17.'sinin tanıtımı Körfez Yarımca'da gerçekleştirildi.

Yarımca Bilgievi tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN'A SÖZ VERDİ

Törende Bilgievi öğrencilerinden Rabia Karapınar bir teşekkür konuşması yaptı. Karapınar, 'Çok çalışıp bu ülkemiz için başarılı olacağız' dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Kocaeli'deki öğrencilerin şanslı olduğunu vurgulayarak, Yarımca Bilgievi'nin hayırlı olmasını diledi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise 'Bugün güzel bir mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız için çok önemli bir adım atıyoruz. Bu projeyi ilçemize kazandıran Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Eğitime yapılan her yatırım kıymetlidir. Çünkü bizim medeniyetimiz ilim irfan ve hikmet medeniyetidir. Kılıçla değil kalemle, savaşla değil ilimle yücelmiş bir medeniyettir' dedi.

ŞEHRİ İMAR EDERKEN NESLİ UNUTMUYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise konuşmasına, Yarımca Bilgievi'nin bölgeye ve çocuklara hayırlı olmasını dileyerek başladı. Başkan Büyükakın, 'Bir söz vardır; 'Şehri inşa ederken nesli ihya etmeyi unutursanız, gün gelir ihmâl ettiğiniz nesiller imâr ettiğiniz şehirleri tahrip ederler.' Gerçekten de öyle. Yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz önemli ama en önemli yatırım, gençlerimize yapılan yatırımdır. Bugün her şeye sıfırdan başlasak, iyi eğitim almış toplumlar hemen ayağa kalkar. Yani en iyi sermaye, yetişmiş insan gücüdür. Onun için aklı başında idareciler, en büyük yatırımlarını çocuklara yaparlar' ifadesini kullandı.

GENÇLERİ YARINLARA HAZIRLIYORUZ

Eğitim projelerinin çok önemli olduğunu, Bilgievleri'nin de bu noktada önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Buralar bizim gelecek yüzyıllara dair vizyonumuzun giriş kapısı. Bu merkezler, gençlerin yarının dünyasında daha güçlü olmaları için yapılan hamleler. Okullarımız daha güzel olsun, sınıflarımız çoğalsın, eğitim kalitemiz iyi olsun istiyoruz. İşte çocuklarımız burada özel ilgi ile karşılaşıyor. İnşallah yarının dünyasında daha güzel işler yapacaklar. Bayrağımızı daha yükseklere taşıyacaklar. Onlar için çok emek veriyoruz. Ve gelecekte güzel bir şekilde karşımıza çıkacağına inanıyoruz. Ve onların elinde yükselecek Türkiye, dünyanın barışını sağlayacak bir ülke olacaktır.'

TEK DERDİMİZ BU KENTE HİZMET ETMEK

'Kamil odur ki koya ortaya eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Yani lafla peynir gemisi yürümez. İşi gücü olmayanlar sabah akşam sosyal medyada paylaşım yapmaya, polemik yaratmaya devam etsinler. Biz onları ciddiye almadığımız gibi vaktimiz olmadığını da bir kez daha ifade ediyoruz. İş yapın iş. İş yapmıyorsanız, yapana da engel olmayın. Gölge etmeyin. Zaten sizden başka bir ihsan da beklemiyoruz. Leyleğin ömrü laklakla geçermiş. Ağustos böceği gibi öterler. Ama ortaya da bir eser koymazlar. Gösterecek eser olmayınca da kavga ederler, polemik yaratırlar. Bırakın da işimizi yapalım. Sizinle ağız dalaşı yapacak vaktimiz yok. İster anlasınlar ister anlamasınlar, biz iş yapmaya devam edeceğiz' dedi. Başkan Büyükakın, konuşmasının sonunda Yarımca Bilgievi'ndeki sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

GENÇLER İÇİN YENİ EĞİTİM YUVASI

Körfez'de gençlerin eğitim yolculuğuna değer katan Yarımca Bilgievi modern yapısı ve donanımlı içeriğiyle öğrencilere hem akademik destek sunacak hem de sosyal gelişimlerini güçlendirecek. Körfez Mimar Sinan Mahallesi, Bağlar Caddesi, No:43A adresinde, 807 metrekare kullanım alanına sahip 3 katlı binada öğrencilere eğitim veren Yarımca Bilgievi'nde; 4 adet derslik, 12 bilgisayarlı bilişim sınıfı, 3 bin kitaplı kütüphane, bilim ve sanat atölyeleri, PDR destek odası, spor salonu ve mescit bulunuyor. Toplam 14 personelin görev yaptığı Yarımca Bilgievi 1555 öğrencinin eğitimine katkı sunuyor.

SOSYAL ETKİNLİKLERE DE ÖNEM VERİLİYOR

Yarımca Bilgievi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ders destek faaliyetlerinin yanında dil ve edebiyat, spor ve oyun, bilim ve teknoloji, sanat ve beceri alanlarında atölye faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Kütüphanede kitap tahlili, masal atölyesi, münazara atölyesi; bilişim sınıfında kodlama, scratch, arduino, 3D yazıcı uygulamaları, mBot, makey makey, bubble bot içerikleri ile oluşturulmuş atölye faaliyetleri yapılıyor. Öte yandan Yarımca Bilgievi'nde öğrencilere bireysel rehberlik, eğitsel rehberlik, rehberlik atölyeleri, seminer başlıklarında rehberlik hizmeti veriliyor. Ayrıca veli ve öğrencilere yönelik il içi ve il dışı geziler ile veli-öğrenci etkileşimi artırılarak AFAD işbirlikleri, KBB İtfaiye işbirliği, Yerel Kültür Müzesi gezisi gibi etkinliklerle öğrencilerin birçok alanda farkındalık kazanmaları sağlanıyor.