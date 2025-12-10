Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde ücretsiz olarak eğitim gören öğrenciler için deneme sınavı düzenlendi. Hafta sonu gerçekleştirilen deneme sınavlarına yaklaşık 1350 öğrenci katılım sağladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin başarı oranını arttırmak ve sınav kaygısını azaltmak amacıyla düzenlenen deneme sınavları her geçen gün amacına ulaşarak, çıtayı yükseltiyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında eğitim ve öğretim alanına destek vermeye devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz eğitim gören öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmayı sürdürüyor.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı eğitim merkezlerinden Kernek Külliyesi, Melekbaba, Özalper, Salköprü ve Yeşiltepe Semt Konaklarında eğitim gören 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinden yaklaşık 1350 öğrenciye ücretsiz olarak deneme sınavı gerçekleştirildi.

Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimler ve denemelerle öğrencilerin bilgi birikimleri artırılırken, sosyal becerilerinin de gelişmesine katkıda bulunuluyor.

Ayrıca, eğitim merkezlerinde öğrencilere verilen bu ücretsiz eğitimler, ekonomik anlamda ailelere de maddi anlamda büyük destek sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde yapılan deneme sınavlarında kendi sınıf seviyelerinde dereceye giren öğrencilere ödül olarak çeşitli hediyeler verildi.