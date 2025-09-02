Millî Eğitim Bakanlığı tarafından şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç düzeyini artırmak amacıyla hazırlanan "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" bülteni yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğtiim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, şiddetin bireyler üzerindeki etkilerini, önleyici müdahale programlarına ilişkin bilgileri ve toplumsal yansımalarını içeren bültende, şiddetin birey ve toplum üzerindeki çok yönlü etkilerine dair kapsamlı içerikler yer aldı.

Bültende fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital ve sosyal şiddet türleri ele alınarak ayrıca Bakanlıkça gerçekleştirilen "Türkiye Genelinde Öğrencilerde Şiddet Algısı Araştırması" ve "Okullarda Şiddet Risk Haritaları" gibi çalışmalara yer verildi. Kapsamlı veriler, şiddetin nedenlerini anlamak ve müdahale stratejileri geliştirmek açısından önemli bir kaynak sundu.

Konuyla ilgili bültene özel yazı kalame alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şiddetin sadece bireylerin değil, tüm toplumun güvenliğini tehdit eden kapsamlı bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Şiddetsiz bir yaşam herkesin hakkıdır. Bu hakkı güvence altına almak ve her bireyin güvenli ve erdemli bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur." mesajını verdi.

Bültene ulaşmak için tıklayabilirsiniz